أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية على مكة المكرّمة

يصحبها تدنٍ في الرؤية بمحافظات عدة وتستمر للسابعة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل محافظات: "أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان"، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.