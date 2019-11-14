"إجادة العمل".. مبادرة نوعية تؤهل 100 شابة لسوق العمل وتُطَور مهاراتهن

حققت مبادرة وبرنامج "إجادة العمل" غير الربحي التابع لعهدة إجادة الوقفية، ثقة مؤسسة الملك خالد الخيرية، بعد أن نالت شراكة منحة الأميرة صيتة الدامر التنموية للعام الثاني على التوالي؛ حيث قام البرنامج بتأهيل وتدريب (100) شابة لسوق العمل، وتطوير قدراتهن ومهارتهن.

وتقوم فكرة "المبادرة"، على تأهيل الشابات الباحثات عن العمل على المهارات الأساسية في بيئة العمل؛ حيث يتضمن المشروع منهجية تدريبية متكاملة من التقييم والتدريب والمتابعة والتوجيه والتقويم، وقد صُممت هذه المنهجية لتحقيق أهداف البرنامج المتعددة التي تفيد المستفيدات تأهيليًّا واقتصاديًّا ومهاريًّا.

وقالت المدير العام لإجادة الوقفية "أريج العقل" لـ"سبق": يهدف البرنامج النوعي إلى تطوير المهارات الأساسية لدى المستفيدات، وتطوير المهارات البيعية والتسويقية، وخلق وعي ذاتي بالأهداف الشخصية والمالية التي تحققها الوظيفة، والتوعية المالية، ومهارة إدارة الدخل الشهري لتحقيق الأهداف المالية الشخصية، وتغيير نمط التفكير وخلق بيئة إيجابية للفتيات، وتوظيف المستفيدات في الشركات، وتقديم التوجيه والتدريب على رأس العمل.

وأضافت العقل: يسعى فريق عمل المبادرة غير الربحية، إلى تقديم برامج نوعية تُقلص الفجوة بين المهارات التي يطلبها سوق العمل وبين ما تملكه المستفيدات من مهارات وانطباعات عن سوق العمل. كما يهدف البرنامج إلى توفير فرص وظيفية للمستفيدات بعد التحاقهن بالبرنامج التدريبي وإنهاء عدد من مراحله، ثم المتابعة بعد الوظيفة، وتقديم الدعم التدريبي والإرشادي والتوجيه أثناء مسيرتهن الأولى في الوظيفة؛ وذلك لاستقرارهن واستمرارهن في العمل.

وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بـ"حصول المستفيدات على شهادات تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واحترافية فريق البرنامج من قسم المتابعة وقسم المدربين، كما يتبع البرنامج أفضل الأسس في إدارة المشاريع التدريبية التي تمكّن من متابعة سير البرامج التدريبية".

وأتبعت في شرحها عن مميزات "البرنامج"؛ مبينة أنه يحتوي على حقائب تميزت بتصميم فريد لفصول وأنشطة الدورات التدريبية التي أعدت لهذا البرنامج، كما تهتم شركة "إجادة" الفنية للتدريب، بجودة البرنامج بجميع مراحله؛ حيث تختار المدربين المحترفين وأيضًا يتلقون تدريبًا خاصًّا للمحتويات الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى كون "برنامج إجادة العمل" مدفوع التكاليف من الشريك الداعم مؤسسة الملك خالد وعهدة "إجادة الوقفية".

يشار إلى أن "إجادة الوقفية" نفذت العام الماضي مبادرة "إجادة العمل" غير الربحية، من خلال تأهيل 40 شابة في منطقة الأحساء، وحققت صدى رائعًا ومميزًا، وتركت أثرًا كبيرًا في نفوس المستفيدات. كما تسعى الأولى من خلال مبادرتها إلى تطوير المرأة وتمكينها ورفع وعيها المالي، وأطلقت العديد من البرامج النوعية التي تخدم مختلف الفئات العمرية، بالتعاون مع الجهات المانحة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص.