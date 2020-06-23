"السديس" يهنئ العميد "بدر بن سعود" لحصوله على الدكتوراه الثانية

بارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بالإنابة، العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود؛ لحصوله على درجة الدكتوراه الثانية في علم المعلومات عن تخصص "إدارة المعرفة".



وسأل "السديس" الله له العون والتوفيق في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والنجاح والتوفيق في أعماله.



فيما أعرب العميد الدكتور بدر آل سعود، عن شكره وتقديره للدكتور "السديس" على التهنئة.