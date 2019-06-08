فيديو المطعم.. إنقاذ شخص انسد مجرى تنفسه بقطعة دجاج مشوية

قال: لتعليم المشاهدين ضغطات البطن على طريقة هيمليخ

بضغطات البطن على طريقة هيمليخ، تمكن موظف بأحد المطاعم في اليونان، من إنقاذ سائح إنجليزي انسد مجرى تنفسه بقطعة دجاج مشوية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مطعم أمفوراس بمدينة خانيا على جزيرة كريت، جنوبي اليونان، حينما كان زوجان إنجليزيان يتناولان قطعًا من الدجاج المشوي على الفحم في وجبة العشاء بالمطعم.

وأظهرت كاميرات المراقبة بالمطعم، الزوج وهو ينهض ويتحرك في المكان بسرعة وهو يشعر بالاختناق، وفي الحال نهضت زوجته وحاولت مساعدته بالضرب على ظهره، دون جدوى.

كما يكشف الفيديو، كيف تحرك مدير المطعم، السيد فاسيليس باتيلاكيس، وبسرعة نفذ ضغطات البطن على طريقة هيمليخ لإنقاذ الرجل المختنق، حيث وقف باتيلاكيس خلف الرجل، ثم وضع يديه على بطن الزبون، ودفعه إلى أعلى ثلاث مرات بقوة وسرعة ضاغطًا على أسفل البطن، وفي لحظة واحدة خرجت قطعة اللحم المحشورة، بقوة ضغط الهواء على أسفل البطن، وبعدها شعر الزبون بالراحة وجلس على المائدة بعد تمكنه من التنفس.

وتقول الصحيفة، إن باتيلاكيس ضابط سابق بالقوات الخاصة، وقد بث باتيلاكيس عملية إنقاذ السائح الإنجليزي على صفحته على موقع "فيسبوك"، وقال: "هذا الفيديو لتعليم المشاهدين كيف يتصرفون سريعًا في هذا الموقف".

وقد حظى الفيديو بالآف المشاركات، كما قدم الكثيرون الشكر له، لدوره البطولي في إنقاذ السائح الإنجليزي.



