تعافي 100658 مريضًا من "كورونا" حول العالم

عدد المصابين بلغ 360669

أفاد "آر تي" الروسي اليوم (الاثنين) بتسجيل شفاء أكثر من 100 ألف مصاب من فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وأوضحت تقارير صحفية وإحصائيات رسمية وشبه رسمية أن 100658 مصابًا تعافوا من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بـ"كورونا" في العالم 360669 إلى الآن، توفي منهم 15491 شخصًا.