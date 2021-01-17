اليوم.. "جامعة جدة" تستقبل طلابها وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والاحترازات

مع استمرار التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا واستخدام منصة البلاك بورد

استقبلت جامعة جدة اليوم (الأحد)، طلابها وطالباتها للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والتجهيزات الفنية وتهيئة المرافق والاحترازات الصحية.

ورحّب رئيس الجامعة الدكتور عدنان الحميدان بعودة الطلاب والطالبات في مستهل الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، واستكمال عام دراسي حافل بالجد والإنجازات وتحقيق الآمال والطموحات.

وأشار الحميدان إلى أن جامعة جدة بكافة إداراتها وكلياتها وعماداتها المختلفة أتمت كافة استعداداتها لاستقبال طلابها وطالباتها للفصل الدراسي الثاني، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة وكل الأجواء الإيجابية المحفزة لهم لحصد أعلى معدلات التحصيل العلمي، وبما يساهم في تحقيق خطط واستراتيجيات الجامعة ووزارة التعليم، ويعكس رغبة وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

من جانبه طالَبَ وكيل جامعة جدة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام التام بخطوات وتعليمات آلية تسيير الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ المعتمدة بموجب التعميم الوزاري، والمنشورة على موقع عمادة القبول والتسجيل وموقع الجامعة الرسمي، والمتضمنة استمرار التعليم عن بُعد في ظل جائحة كورونا باستخدام منصة (البلاك بورد)، واعتماد تدريس المواد النظرية عن بُعد للعشرة أسابيع الأولى، واعتماد الحضور في المقررات العملية والتدريبية، وكذلك الاستمرار في حضور الاختبارات في ظل كل الاحترازات الصحية والوقائية؛ متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.