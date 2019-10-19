"تعليم مكة" يوجه بتسهيل مهام باحثين من وزارة العمل لقياس الوعي بالعنف الأسري

يستهدف الأطفال من سن 9 حتى 14 سنة

وجّه مدير تعليم مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزائدي، قائدي وقائدات جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بمكة المكرمة، بضرورة تسهيل عمل فريق بحثي من وزارة العمل؛ لقياس نسبة الوعي بنظام العنف الأسري لدى الطلاب والطالبات.

وجاء في توجيه مدير تعليم مكة، أنه "إشارة إلى خطاب مدير عام مركز بحوث سياسات التعليم، بشأن قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إحدى الشركات بدراسة استطلاعية ميدانية؛ لقياس نسبة الوعي بنظام العنف الأسري في جميع مناطق المملكة، وحيث إن الدراسة يتطلب تطبيقها من عمر 14 - 9 سنة".



وشدد "الزائدي"، على أخذ الموافقة الخطية من أولياء أمور الطلاب والطالبات، والسماح لفريق البحث بالقيام بالدراسة على الطلاب.