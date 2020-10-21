"حساب المواطن": فترة الاعتراض على أهلية المستفيد 90 يوماً

البرنامج يشدّد على عدم جواز تقديمه بعد تجاوز المدة المحدّدة

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم، إن الفترة المحدّدة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال البرنامج: لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

حساب المواطن

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21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 01:21 PM

البرنامج يشدّد على عدم جواز تقديمه بعد تجاوز المدة المحدّدة

"حساب المواطن": فترة الاعتراض على أهلية المستفيد 90 يوماً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم، إن الفترة المحدّدة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال البرنامج: لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

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