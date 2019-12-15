بالصور.. انتشال جثتَيْ شخصين سقطا من منحدر جبلي بفيفاء

يحملان الجنسية الإثيوبية

انتشلت فرق الدفاع المدني بفيفاء، اليوم الأحد، جثة شخصين سقطا من منحدر جبلي بفيفاء.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني؛ أنه ورد بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفاء.

وأضاف: "عند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية، بمنحدر جبلي شديد الوعورة؛ حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث، والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي، وانتشال الشخصين الذين توفيا في الحال".

الدفاع المدني فيفاء

7

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 06:15 PM

يحملان الجنسية الإثيوبية

بالصور.. انتشال جثتَيْ شخصين سقطا من منحدر جبلي بفيفاء

عبدالرحمن السلماني

فيفاء

3 8,293

انتشلت فرق الدفاع المدني بفيفاء، اليوم الأحد، جثة شخصين سقطا من منحدر جبلي بفيفاء.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني؛ أنه ورد بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفاء.

وأضاف: "عند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية، بمنحدر جبلي شديد الوعورة؛ حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث، والقيام بعمليات الإنقاذ الجبلي، وانتشال الشخصين الذين توفيا في الحال".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الدفاع المدني فيفاء

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019