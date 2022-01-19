تعطل حافلة "نادي بيشة" في "عقيق الباحة" بعد مباراتهم مع "العين"

تعرضت يوم أمس حافلة بعثة "نادي بيشة" لعطل بعد لقائهم فريق "العين" من الباحة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي.

وأعلن "نادي بيشة" عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعرض الحافلة المقلة لبعثة الفريق لعطل في محافظة العقيق، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه مع نادي العين ضمن دوري الدرجة الأولى "يلو".

وأظهر مقطع وثقه أحد منسوبي بعثة فريق بيشة تعطل الحافلة بمحافظة العقيق وهي متجهة إلى محافظة بيشة، وظهر جلوس عددٍ من اللاعبين في الطريق والآخرين في داخل الحافلة.

