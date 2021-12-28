شاهد.. فريق طبي بجدة ينقذ طفلاً بالسادسة ابتلع "إسوارة"

حضر لطوارئ الملك عبدالعزيز يشتكي ألماً مستمراً بالبطن

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة بقيادة بروفيسور جراحة الأطفال الدكتور عمر منصور؛ من إنقاذ حياة طفل في السادسة من عمره، حضر لطوارئ المستشفى يشتكي ألماً في البطن يلازمه منذ ٤ أيام وازدادت الآلام مع الوقت، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة، وأظهرت صور الأشعة وجود جسم غريب في الأمعاء "إسوارة".

وعلى الفور تمّ إدخال الطفل لغرفة العمليات واستخراج الجسم الغريب، وتمّ استئصال الأجزاء المتضررة من الأمعاء في عملية استغرقت ساعتين ونصفاً تكللت بالنجاح، ولله الحمد، والطفل في حالة مستقرة، في قسم التنويم العادي وحالته في تحسن.