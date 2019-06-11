"قرقاش": نتواصل مع المعارضة السودانية والمجلس العسكري لدعم الانتقال السلمي

وصف علاقة البلدين "بالأبدية"

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم (الثلاثاء): "إن تواصل الإمارات مع كل مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي مستمر"، واصفًا علاقة بلاده بالسودان "بالأبدية".

وأشار الوزير الإماراتي عبر حسابه في "تويتر" إلى أن مصداقية بلاده ورصيدها الخير هما وسيلتاها في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان، لافتًا إلى "أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".

وقال "قرقاش": "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر".

وأضاف: "خطوطنا ميسرة في التواصل".