بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا

كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها

قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة مكة فيروس كورونا الجديد

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 06:25 PM

كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها

بالفيديو.. أمانة مكة تعقّم ألعاب الأطفال والحدائق للتصدي لكورونا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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قامت أمانة العاصمة المقدسة بتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة؛ وذلك كإجراء احترازي من أجل سلامة مرتاديها من فيروس كورونا.

وتفصيلاً؛ قامت الأمانة بتعقيم وتطهير الألعاب والكراسي في عدد من الحدائق والمنتزهات العامة بمكة المكرمة ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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