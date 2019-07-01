القيادة تعزّي أسرة "الحقيل"

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واجب العزاء لأسرة آل الحقيل في وفاة الشيخ أحمد الحقيل.

وأعربا في برقيتهما الموجهة لابن الفقيد عن خالص عزائهما ومواساتهما؛ سائلين الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.