"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية

متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.

متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي

5

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 04:01 PM

متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم

"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 3,621

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020