"كورونا" يؤجل زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى أمريكا

إعطاء الأولوية لتصدي البلدين للفيروس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا إلى البيت الأبيض، التي كانت مقررة في 21 أبريل، مع تصدي البلدين لتفشي فيروس "كورونا".

وأوضح البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يتطلعان لاستقبال الملك وزوجته في المستقبل القريب.

وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في العمل مع إسبانيا وكل الشركاء الأوروبيين للحد من تأثير وباء فيروس كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 06:27 PM

إعطاء الأولوية لتصدي البلدين للفيروس

"كورونا" يؤجل زيارة ملك إسبانيا وزوجته إلى أمريكا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تأجيل زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا إلى البيت الأبيض، التي كانت مقررة في 21 أبريل، مع تصدي البلدين لتفشي فيروس "كورونا".

وأوضح البيت الأبيض في بيان أوردته "رويترز"، أن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يتطلعان لاستقبال الملك وزوجته في المستقبل القريب.

وأشار إلى استمرار الولايات المتحدة في العمل مع إسبانيا وكل الشركاء الأوروبيين للحد من تأثير وباء فيروس كوفيد-19.

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فيروس كورونا الجديد

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