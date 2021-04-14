كورونا والعالم.. وفيات الفيروس تقترب من 3 ملايين

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررًا من ناحية الوفيات

اقتربت حصيلة وفيات فيروس «كورونا» من 3 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادًا إلى مصادر رسمية أمس (الثلاثاء)، تسبب فيروس «كورونا» في وفاة مليونين و947 ألفًا و319 شخصًا في العالم، وتأكدت إصابة أكثر من 136 مليونًا و568 ألفًا و60 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا وبريطانيا. وسجلت أول من أمس (الاثنين)، 8924 وفاة إضافية و613.712 ألف إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (1480) والهند (879) وإيطاليا (645).

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررًا من ناحية الوفيات (562.533 ألفًا) والإصابات (31.268.132 مليونًا)، وفق أرقام جامعة «جونز هوبكنز»، تليها البرازيل بتسجيلها 354.617 ألف وفاة و(13.517.808) مليون إصابة، ثم المكسيك مع 209.702 ألف وفاة (2.281.840 مليون إصابة)، ثم الهند مع 171.058 ألف وفاة (13.689.453 مليون إصابة)، والمملكة المتحدة مع 127.100 ألف وفاة (4.373.343 مليون إصابة).

وبين الدول الأكثر تضررًا تسجل جمهورية التشيك أعلى معدل وفيات نسبةً إلى عدد السكان، بلغ 262 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها المجر (245) ثم البوسنة (228) ومونتينيغرو (220) وبلغاريا (207).

وسجلت أوروبا في الإجمال 1.002.448 مليون وفاة من بين 46.602.694 مليون إصابة؛ فيما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 835.455 ألف وفاة (26.348.972 مليون إصابة) وأحصت الولايات المتحدة وكندا معًا 585.865 ألف وفاة (32.334.418 مليون إصابة).

وسجلت آسيا 287.129 ألف وفاة (19.842.634 مليون إصابة)، ومنطقة الشرق الأوسط 119.442 ألف وفاة (7.037.376 مليون إصابة). وسجلت إفريقيا 115.974 ألف وفاة (4.361.623 مليون إصابة)، وأحصت أوقيانوسيا 1006 وفيات (40348 إصابة).