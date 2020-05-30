استعداداً لعودة الموظفين.. "أمانة جدة" تتخذالإجراءات الاحترازية لكورونا فى مبانيها

"البقمي": تخصيص بوابات التعقيم الذاتية وفحص درجات حرارة منسوبيها قبل دخولهم

اتخذت أمانة محافظة جدة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة في المبنى الرئيسي والبلديات الفرعية استعداداً لعودة الموظفين يوم غدٍ الأحد.

وقال المتحدث الرسمي محمد البقمي إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة وإدارة المرافق لعمل خطة العمل وتراعي مبادئ السلامة المهنية لجميع الموظفين، من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات العمل بحيث تم تحديد ٣ فترات لكل مجموعة من الطوابق لتحقيق التباعد الاجتماعي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.

وأضاف "البقمي" أنه تم تخصيص بوابات التعقيم الذاتية، وفحص درجات حرارة الموظفين قبل دخول المبنى، وتعقيم الإدارات والمكاتب وجميع الأجهزة والأسطح، إضافة إلى تطبيق ضوابط الصحة والسلامة في مباني الأمانة والبلديات، كما وفرت متطلبات الوقاية الشخصية مثل المعقمات والمطهرات والمناديل.

و أشار إلى أن عودة الموظفين ستكون تدريجياً وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمحافظة على صحة الجميع من موظفين ومراجعين.