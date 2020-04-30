شاهد.. رجال "مرور شقراء" يفطرون في الميدان لمتابعة وتطبيق منع التجول

يضحون بالإفطار العائلي لأداء الواجب والحفاظ على سلامة المواطنين

مع كل لحظة إفطار خلال شهر رمضان المبارك، والتي يهنأ خلالها المواطنون والمقيمون بالإفطار في منازلهم؛ يضحي، على الطرف الآخر، رجال دوريات المرور بتلك الأوقات؛ لتأدية واجبهم في متابعة منع التجول وتنظيم السير في فترات السماح بالتجول.

"سبق" رصدت رجال دوريات المرور بشقراء، مساء أمس، وهم يتناولون الإفطار في أحد الشوارع الرئيسة بمشاركة مدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، حيث تعمل دوريات المرور على الوجود المكثف مع بداية منع التجول الساعة الخامسة عصرًا وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي؛ للمساهمة في متابعة وضبط منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تعمل دوريات المرور على تنظيم حركة السير والحد من المخالفات المرورية حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في أوقات السماح بالتجول، وتنفذ خطة رمضانية مضاعفة لمواجهة الكثافة المرورية، تشمل الانتشار الميداني المبكر لدوريات المرور بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا من خلال التمركز المكثف على الطرق الرئيسة والميادين والتي تشهد كثافة عالية في أعداد السيارات والمركبات.

وتشارك جميع الجهات الأمنية بمحافظة شقراء في تطبيق منع التجول، بمتابعة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وذلك امتثالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بعد تفشي فيروس كورونا في عددٍ من الدول.