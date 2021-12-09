تحديث من الطيران المدني يخص المواطنين القادمين من الدول المحظورة.. تعرّف عليه

بلغ عدد الدول 14 دولة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تحديثاً إجراءات القدوم للمواطنين من الدول المعلق منها القدوم المباشر ووجهته إلى الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما فيها الطيران الخاص.

ونصَّ التحديث على تطبيق الحجر المنزلي على المواطنين القادمين من جميع الدول المعلق القدوم منها لمدة خمسة أيام على أن يقوم المسافر بإجراء فحص "بي سي آر" في اليوم الأول واليوم الخامس بصرف النظر عن حالة التحصين.

يذكر أن المملكة قد علقّت الرحلات الجوية من وإلى 14 دولة، وذلك بعد ظهور المتحور "أوميكرون" فيها، ليصبح عدد الدول المحظورة وهي:

جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني و مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر.