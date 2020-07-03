مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة برشلونة

نقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، الجمعة، الأخبار التي تتحدث عن إمكانية تولي البرتغالي خيسوس قيادة برشلونة، بسبب إعجاب إدارة الفريق بما قدمه مع فلامنجو البرازيلي خلال العام الماضي.

وأشار الصحفي البرتغالي فيتور بينت, إلى أن إدارة برشلونة اتصلت فعلياً بخيسوس، لمعرفة رأيه في حال وجود اتصال رسمي خلال الفترة القادمة بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن خيسوس جدد تعاقده مؤخراً مع فلامنجو لمدة عام إضافي، وبالتالي يجب الحصول على موافقة فلامنجو أولاً قبل قيادة النادي الكاتلوني "فنياً".