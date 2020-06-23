"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على أجزاء من تبوك

حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الـ8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.

وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.