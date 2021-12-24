هيئة جدة تفعّل حملة "مكارم الأخلاق" في كبرى شاشات العرض بالمملكة

لتعزيز القيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة

واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تفعيل مناشطها التوعوية والوقائية ضمن حملة (مكارم الأخلاق)، وذلك بالاستفادة من كبرى شاشات العرض الإلكترونية بالمملكة ولوحات الطرق والمجمعات التجارية والأسواق.

وتعتبر هذه الشاشات من أكبر شاشات العرض بالمملكة، حيث أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حملة (مكارم الأخلاق) وتعنى بأهمية الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تُعنى بإبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، على تفعيل حملة (مكارم الأخلاق) في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات لتفعيل هذه الحملات المباركة على أوسع نطاق بالمنطقة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين _أيدهما الله_.