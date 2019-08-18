سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

بتداولات بلغت أكثر من 1.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 22.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8527.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، الإعادة السعودية، ساسكو، سايكو، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: رعاية، العربي، أسمنت الشرقية، أسلاك، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.77%.

فيما كانت أسهم شركات: أميانتيت، دار الأركان، الإنماء، الإعادة السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، الإنماء، سابك، دار الأركان، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 8.44 نقطة ليقفل عند مستوى 3978.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.