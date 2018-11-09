شاهد.. "الأمطار" تداهم صالة القدوم بمطار الملك خالد بالرياض

العاملون قاموا بتصريف المياه قبل أن تتسبب بحدوث سقوط للمسافرين

أظهرت مقاطع متداولة اليوم الجمعة مداهمة مياه الأمطار صالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة.

جاء ذلك وسط تساؤلات عن ضعف متانة مبنى المطار، وتسرب مياه الأمطار بداخله؛ الأمر الذي دعا العاملين لتصريف تلك المياه بشكل عاجل قبل أن تتسبب بحدوث انزلاقات أو سقوط للمسافرين بالمطار.

وحاولت "سبق" الحصول على إيضاح من المسؤولين بالمطار، لكن تعذَّر ذلك حتى ساعة كتابة الخبر، وتطلب من المسئولين إيضاح الإجراءات التي تمت للحفاظ على المسافرين، وعدم تأخُّر الرحلات عن مواعيدها الرسمية.