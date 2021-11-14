إصابة في الظهر تمنع ملكة بريطانيا من المشاركة في احتفال رسمي

أعربت عن شعورها بخيبة الأمل لعدم الحضور

أعلن قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث الثانية (95 عامًا) لن تحضر احتفالًا رسميًا في لندن، اليوم (الأحد)، كما كانت تنوي؛ بسبب وضعها الصحي.

وقال قصر باكينغهام في بيان أوردته "فرانس 24": "بعد أن تعرضت لإصابة في الظهر، قررت الملكة أنها لن تتمكن من حضور قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري".

وذكر أن الملكة تشعر بخيبة لعدم حضور الحفل.

وأشار قصر باكينغهام الخميس الماضي إلى أن الملكة كانت تنوي المشاركة في هذا الحفل؛ تكريمًا لضحايا الحروب بعد أن اضطرت للتخلي عن المشاركة في العديد من الأحداث في الأسابيع الأخيرة؛ بناًء على نصيحة أطبائها، وكانت ستشارك من شرفة وزارة الخارجية.

وسيضع نجلها الأمير تشارلز الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ73، إكليلًا من الزهور باسم والدته في النصب التذكاري الواقع في وسط لندن، كما يفعل منذ عام 2017، حين بدأت الملكة إليزابيث بإسناد بعض مهامها إلى أفراد آخرين من العائلة المالكة.

وربما يؤجّج الإلغاء مجددًا مخاوف البريطانيين بشأن الحالة الصحية للملكة التي أمضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعها لفحوصات طبية.