ضبط شخص في حالة غير طبيعية حاول الاعتداء على زوجين أثناء تنزههما بجازان

بتفتيش سيارته عثر على قارورة عرق فتم إعداد محضر وإحالته للجهات المعنية

ضبطت دوريات حرس الحدود بجازان، اليوم السبت، شخصًا حاول الاعتداء على أسرة مكونة من زوج وزوجته أثناء تنزههما على أحد الشواطئ.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، إلى أن شابًا استغاث بإحدى دوريات حرس الحدود أثناء قيامها بمهامها على الشاطئ، وأخبرهم بأن شخصًا في حالة غير طبيعية تهجم عليه وزوجته.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وضبط المعتدي، وبتفتيش سيارته عثر على قارورة عرق، حيث تم إعداد محضر بالواقعة، وإحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.