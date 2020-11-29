الرياض.." فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية المالديف

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.