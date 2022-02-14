"الشيخ جراح" للواجهة مجدداً.. "التعاون الإسلامي" تُدين اعتداءات المستوطنين في القدس

دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري ووضع حدّ لهذه الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية القائمة على تهجير السكان الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم.

ودعت المنظمة، في الوقت ذاته، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.