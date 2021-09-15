"إعلاميون" و"جاهز" يحتفلان الليلة بالمعلقين الفائزين في مسابقة "نافس مع إعلاميون"

في شراكة مجتمعية لتقديم مواهب في التعليق الرياضي للساحة الرياضية

تقيم جمعية "إعلاميون" برعاية مجتمعية من شركة "جاهز"، مساء اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لمسابقة #نافس_مع_إعلاميون 2021 في قاعة الفعاليات بمقر جمعية "إعلاميون" - حي الملقا - طريق الملك سلمان، الرياض الساعة 08:30 مساءً، فيما يقدم ضيافة الحفل شريك الجمعية ‏2More.

وكانت جمعية "إعلاميون" خصصت مسابقتها السنوية في شهر رمضان المبارك #نافس_مع_إعلاميون في دورتها الثانية لـ"التعليق الرياضي" رغبةً من الجمعية في فتح المجال للمبدعين والمواهب في التعليق.

كما اختارت الجمعية لجنة تحكيم متخصصة للمسابقة برئاسة عضو مجلس إدارة الجمعية خلف ملفي، وعضوية وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة سابقاً، عضو جمعية "إعلاميون" إبراهيم الصقعوب، ونائب رئيس تحرير صحيفة اليوم سابقاً، والمعلق الرياضي المخضرم محمد البكر، والمعلق الرياضي المخضرم ناصر الأحمد، والمعلق الرياضي المخضرم إبراهيم الجابر، ومدير المسابقة عضو جمعية "إعلاميون" خالد الباز مقرراً للجنة.

وشارك في المسابقة نحو مائة متسابق، وبعد عدة اختبارات وصل عشرة إلى المرحلة الختامية الذين تنافسوا على الجوائز الثلاث الأولى بالتعليق على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين "الفيصلي والتعاون" قبل أن تحدد اللجنة الفائزين الثلاثة، وسيتم الإعلان عنهم في نهاية الحفل.

