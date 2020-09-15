"بدر بن سعود" نائبًا لأمن الحج والعمرة و"البقمي" قائدًا لأمن الحرم

بقرار من مدير الأمن العام

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتعيين العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد آل سعود نائبًا لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، كما أصدر قرارًا بتكليف العقيد محمد بن منيف البقمي، قائدًا للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ويكون التعيين والتكليف اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.