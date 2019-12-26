خلال معسكر ماليزيا.. الأخضر السعودي تحت 23 يواجه الأردن

استعدادًا لكأس آسيا 2020

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الجمعة، مباراته الودية الأولى أمام نظيره الأردن في الرابعة مساءً بتوقيت ماليزيا (الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة)، على ملعب شاه علم بمدينة كوالالمبور، ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



ميدانيًّا: أدّى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية دفاعية على كامل مساحة الملعب.



من جهة أخرى: واصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف، برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.