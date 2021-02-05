إعلان القبول المبدئي للجوازات على رتبة "جندي" رجال

معرفة النتيجة عبر منصة "أبشر – توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي" رجال.

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة "أبشر – توظيف" على الرابط التالي: https://jobs.sa.