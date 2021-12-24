شاهد.. تفعيل حملة "الجرعة التنشيطية" بظلم وإقبال كبير على مراكز اللقاح

‫ حملة "الصحة" واكبها المستشفى العام برفع الجاهزية والتنظيم..تصاميم وإنفوجراف

فعّل مستشفى ظلم العام، بالطائف حملة "حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية"، التي أطلقتها وزارة الصحة للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا والوصول للمناعة المجتمعية بإذن الله.



جاء ذلك من خلال حسابات المستشفى في وسائل التواصل الاجتماعي، واللوحات الإعلانية في اقسام المستشفى؛ حيث نشر عدة تصاميم إنفوجرافيك تؤكد أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، حيث إنه عند الحصول على جرعة واحدة فهي لا تكفي، خاصة مع وجود التحورات، فيما ترفع الجرعة الثانية مستوى المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس وبالذات تحوراته وتخفيف الاحتمالات الناتجة عنه ومضاعفاته إلى مستويات كبيرة، وتعتبر الجرعة التنشيطية هي المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.



وفي ذات السياق، رفع المستشفى من جاهزية مركز اللقاحات بالمدينة، حيث شهد المركز إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الراغبين بأخذ الجرعة التنشيطية بعد أن أتيحت بعد ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة الثانية.



هذا وقد حصل مئات المراجعين على الجرعة التنشيطية خلال اليومين الماضيين، ووسط تنظيم كبير، وتجهيزات عالية.



يشار إلى أن مستشفى ظلم كثف خلال الفترة الماضية حملته التوعوية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا"؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.