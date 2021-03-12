"السعوي" يشكر القيادة على الثقة بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا

أشار لاهتمام المملكة بمرفق القضاء الإداري

رفع فضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وثمّن هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله - عزّ وجل- أن يكون عند حسن الظن به، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وعلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، بدعم واهتمام القيادة بمرفق القضاء الإداري وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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12 مارس 2021 - 28 رجب 1442 07:03 PM

أشار لاهتمام المملكة بمرفق القضاء الإداري

"السعوي" يشكر القيادة على الثقة بتعيينه رئيساً للمحكمة الإدارية العليا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رفع فضيلة الشيخ علي بن سليمان السعوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وثمّن هذه الثقة الملكية الكريمة، سائلًا الله - عزّ وجل- أن يكون عند حسن الظن به، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وعلى بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، بدعم واهتمام القيادة بمرفق القضاء الإداري وأن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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