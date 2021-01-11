برد يُزرّق الأجساد.. الزعاق: اليوم أول موسم الشبط

نهايته امتداد لبذرة الست وهي الأيام الصالحة لزراعة المحاصيل

قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم أول موسم الشبط، وهو ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بدايته امتداد لبرد الأزيرق وهو الذي يزرّق الأجساد لبرودته ونهايته امتداد لبذرة الست، وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية أم صيفية، ومدته (26) يوماً وبانتهائها يبدأ الشتاء بالانكماش.

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11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442 11:51 AM

نهايته امتداد لبذرة الست وهي الأيام الصالحة لزراعة المحاصيل

برد يُزرّق الأجساد.. الزعاق: اليوم أول موسم الشبط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم أول موسم الشبط، وهو ثاني مواسم الشتاء الثلاثة (المربعانية وشباط والعقارب).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بدايته امتداد لبرد الأزيرق وهو الذي يزرّق الأجساد لبرودته ونهايته امتداد لبذرة الست، وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية أم صيفية، ومدته (26) يوماً وبانتهائها يبدأ الشتاء بالانكماش.

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