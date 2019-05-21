"أمطار الطائف" تتصدر المشهد والأجواء الماطرة تظهر جمالها

عدسات المصورين تلتقط آلاف اللقطات فى منتصف الشهر الكريم

تصوير: عماد الأزوري

تصدر "رمضان الطائف" المشهد‏، حيث انتصف الشهر وما زلنا في ميعاد ‫مع المطر.

واحتلت "الطائف" مركزًا متقدمًا حيث آلاف اللقطات التي تزينت بها عدسات المصورين لتلك المدينة الحالمة التي تبقى عنوانًا للجمال، ومقصدًا للسياح والباحثين عن المتعة، وهدفًا لعدسات المصورين الذين ينقلون انعكاسًا من طبيعةٍ حقة، ويلتقطون قصائد على وجه الماء .. فهل تكذب المرايا؟!.