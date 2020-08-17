"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على جازان

حالة تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفاء، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد جازان

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17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 02:37 PM

حالة تشمل عدة محافظات حتى 10 مساءً

"الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفاء، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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