بكتيريا سن المراهقة..علماء يكتشفون سببًا مفاجئًا للإصابة بالسرطان والسكري

قالوا: تدخل لجسم الإنسان ومن الصعب جدًّا مكافحتها باستخدام المضادات الحيوية

حدّد علماء أمريكيون، أحد أسباب تطور أمراض السرطان والسكري والخرف في جسم الإنسان، وهي بكتيريا Porphyromonas gingivalis التي تتكاثر في فمه.

وأفادت صحيفة Daily Mail بأن الكائنات المجهرية لا تتسبب في الإصابة بأمراض اللثة فحسب؛ بل وفي التهاب الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال الخبراء: إن البكتيريا تدخل جسم الإنسان في سن المراهقة؛ لذلك من الصعب جدًّا مكافحتها باستخدام المضادات الحيوية؛ فيما أكد العلماء الأمريكيون أنهم أعدوا لقاحًا يقاوم تطور البكتيريا ستتم تجربته قريبًا على البشر.