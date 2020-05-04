"الوباء لم ينقشع".. رومانيا لن تمدد طوارئ "كورونا" لكنها ستظل متأهبة لمكافحته

"يوهانيس" شدد على أن حظر التجمعات لا يزال سارياً

أعلن الرئيس كلاوس يوهانيس، اليوم الاثنين، أن رومانيا لن تمدد حالة الطوارئ بعد انقضاء أجلها في 15 مايو الجاري، لكنها ستفرض حالة تأهب تسمح بتخفيف بسيط لبعض القيود.

ونقلت "رويترز" عن "يوهانيس" قوله: "للأسف هذا الوباء لم ينقشع بعد. نحن بحاجة لأن نتحلى بالمسؤولية ونتوخى الحذر الشديد فيما هو قادم".

وبيّن أنه جرى رفع بعض القيود المفروضة على السفر لكن لن يسمح للناس بالتنقل في مجموعات تزيد على ثلاثة.

وشدد الرئيس الروماني على أن الحظر لا يزال سارياً على التجمعات في العراء، وفي الأماكن المغلقة.