متحدث "الصحة" ينصح الجميع بمشاهدة فيديو "يوم في حياة واعي"

أكد أهمية التقيد بالتعليمات الوقائية ومتابعة منصات الوزارة التوعوية

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العديد من الدول بدأت في العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مع التقيد بإجراءات احترازية وقائية، وقال: نحن المملكة نعود الآن بحذر بعد جهود وإجراءات احترازية وقائية استباقية مثمرة.

وأضاف المتحدث: العالم قطع ستة أشهر منذ تسجيل أولى حالات فيروس كورونا الجديد في شهر ديسمبر الماضي وحتى اليوم، واليوم نعود للمساجد والأعمال والتسوق وكثير من مناشط الحياة لكن بحذر.

وأردف: لكل موقع من هذه المواقع نصائح وأمور من المهم الاطلاع عليها نظرًا لأثرها في حماية صحتنا ومجتمعنا.

وحثّ "العبدالعالي" الجميع على متابعة فيلم "يوم في حياة واعي"، وقال: الفيديو قصير لكنه يحمل العديد من المعاني السهلة في حياتنا اليومية، ومشاهدته ستكسب الشخص معلومات مفيدة له ولغيره نزيد بها وعينا المجتمعي في مواجهة هذه الجائحة.

وشدد على ضرورة متابعة منصات وزارة الصحة التوعوية مثل عش بصحة والموقع الإلكتروني "الوقاية من كورونا" ،الذي يرصد جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم.

ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل تعريف فيروس كورونا المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز "٩٣٧"، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة، ومنع الانتشار، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.