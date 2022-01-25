"قوى" تستعرض رحلة التحول الرقمي في مؤتمر "LEAP"

المنصة تُعتبر الواجهة الموحدة لخدمات منظومة العمل

تشارك منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تعتبر المنصة الرقمية الرئيسية والواجهة الموحدة لجميع خدمات منظومة العمل السعودية، في مؤتمر LEAP، الذي يُعد الحدث التقني الأضخم عالمياً، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة 1 - 3 فبراير 2022.

وتأتي مشاركة منصة قوى في المؤتمر الذي يعتبر حلقة وصل بين الخبراء ورواد ومبتكري التقنية، إضافة إلى الجهات الحكومية والمستثمرين من حول العالم، حيث يناقش المؤتمر أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم في مجال التقنية.

وتسعى المنصة من خلال مشاركتها في مؤتمر LEAP، إلى استعراض رحلة التحول الرقمي وتسهيل وتسريع الإجراءات عبر رقمنة الخدمات، حيث تواكب "قوى" التطورات والتحولات في العالم الرقمي؛ سعياً في خلق تجربة مثالية لمستفيديها، كما تتضمن رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت، حيث تُعد نموذجاً لتسريع الأعمال واختصار المسافات في العديد من الخدمات.

وتهدف منصة "قوى" لعمل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع أطراف سوق العمل، حيث أحدثت تحولاً نوعياً في العمليات التي يتم إنجازها في مكاتب العمل في كافة مناطق المملكة؛ لكونها تُعد إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي لها دور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030.