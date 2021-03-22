"التعليم" تطلق استفتاء عن التوقيت المناسب للدراسة في رمضان

دعت جميع أولياء الأمور للتصويت من خلال "موقع نور"

‏أطلقت وزارة التعليم استفتاء لجميع أولياء الأمور، تساءلت فيه عن "التوقيت المناسب لبدء الدراسة عن بُعد في شهر رمضان المبارك للمرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية".

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التصويت على الخيارات كافة المتاحة للدراسة، من خلال الدخول على موقع نور.