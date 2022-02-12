"يوتيوب" تتيح تقنية لأول مرة على هواتف "آيفون"

أعلن تطبيق "يوتيوب" عن إتاحته تقنية جديدة ستظهر لأول مرة على هواتف "آيفون" العاملة بنظام تشغيل "آي أو إس".

وأشارت "يوتيوب" -بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو"- إلى أن خدمة "يوتيوب تي في" أتاحت لأول مرة تقنية "صورة داخل صورة" على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد".

وقال نيل موهان، كبير مسؤولي المنتجات في يوتيوب: ستكون تلك الخدمة متاحة لكل مستخدمي "آيفون" و"آيباد" خلال الأشهر المقبلة؛ فيما ستكون متاحة حاليًا بصورة جزئية للمستخدمين.

يُذكر أن تلك الميزة متاحة لمستخدمي "أندرويد" منذ فترة، وطالب عدد كبير من مستخدمي "آيفون" و"آيباد" بضرورة توفير تلك الخدمة لديهم لتسمح لهم بتصفح الفيديوهات وهم يمارسون باقي المهام.

وتابع موهان بقوله: "من المؤكد أن طرح هذه الميزة كان أبطأ بكثير مما كنت أتمنى. ومع ذلك آمل أنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستكون موجودة، وآمل أن نبدأ في رؤية ذلك في الكثير من الأجهزة الموجودة هناك أثناء مرورها بمراحلها المختلفة".