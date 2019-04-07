زوران: نعاني من ضغط المباريات.. وهدفنا تحقيق الفوز على الاستقلال

قال الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال: نطمح إلى تحقيق الفوز في مباراتنا الثالثة بدوري أبطال آسيا، لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المجموعة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

وتابع: سنلاقي فريقاً قوياً مساء الغد؛ فالاستقلال يملك مدرباً خبيراً في البطولة، ولاعبين متميزين ودرسنا الفريق الإيراني جيداً، الذي يتميز فنياً في الجهة اليمنى، ويعتمد نجومه على الجانب البدني.

وأضاف: نعاني من ضغط المباريات في كافة البطولات، وهدفنا تحقيق الفوز في كل مباراة نشارك فيها ولاعبو الهلال الذين حضروا إلى هنا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباراة، والظفر بالنقاط الثلاث.

من جانبه قال الأسترالي دجبنك لاعب الهلال: نتطلع في لقاء الغد إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية في البطولة، حيث نواجه فترة صعبة من ناحية ضغط المباريات، ونأمل أن نخرج غداً بنتيجة إيجابية، وقد تابعت فريق الاستقلال الإيراني، الذي يملك لاعبين متميزين في كافة خطوطه، حيث نسعى كلاعبين إلى تحفيز بعضنا البعض؛ لتحقيق الانتصار في كل لقاء نخوضه.