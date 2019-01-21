بمشاركة المملكة.. "بناء الشخصية الوطنية" يختتم فعالياته بالقاهرة وهذه توصياته

أكد دور السعودية في حفظ هوية الأمة وبناء والدعاة وتحصينهم ضد التطرف والإرهاب

شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي عُقد بالقاهرة يومي السبت والأحد 13-14جمادى الأولى 1440هـ تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها".

وحظيت مشاركة المملكة بزخم إعلامي كبير وسط إرشادات وتنويهات من المشاركين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي بدور المملكة الريادي في حفظ هوية الأمة، وبناء شخصية الأئمة والدعاة وتحصينهم ضد دعاة التطرف والإرهاب، والتوجه نحو بناء الأوطان والعمل الإيجابي الذي ينفع الإسلام والمسلمين.

وقد انتهى المشاركون في المؤتمر إلى إصدار وثيقة القاهرة للمواطنة وتجديد الخطاب الديني، والتأكيد على أهمية التفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم للثوابت، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتحجر وطريق التخلف عن ركب الحضارة والتقدم.

‌وكذلك أهمية التفرقة الواضحة بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس، ورفع القداسة عن غير المقدس من الأشخاص والآراء البشرية والشروح المتعلقة بالأحكام الجزئية والفتاوى القابلة للتغير بتغير الزمان أو المكان أو أحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم وواقع حياتهم مما لم يرد فيه نص قاطع ثبوتا ودلالة، وقصر التقديس على الذات الإلهية وعلى كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

‌وشدد المشاركون على ضرورة الانتقال من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتحليل والتأمل والتفكير بالتعمق في دراسة مفاتيح العلم وأدوات الاجتهاد والفهم بدراسة: علم أصول الفقه، وقواعد الفقه الكلية، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، للتعامل مع الجزئيات المستجدة والمستحدثة برؤية عصرية مستنيرة واعية وكذلك ضرورة العمل الجاد على تكوين إمام عصري مستنير من خلال برامج تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات.

كما أكد المشاركون مشروعية الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة المتكافئة، وبيان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وبيان أن حفظ الأوطان أحد أهم المقاصد المعتبرة شرعاً، وينبغي أن يدرج في عداد المقاصد الكلية، إذ لا يوجد وطنيٌّ شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية في خدمة أوطانها ودعم جهودها في مختلف المجالات، بما يحقق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للوطن وأهله، والخير والسلام للإنسانية جمعاء وكذلك تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية, تنظيرًا وتطبيقا وتحويلها إلى واقع وثقافة مجتمعية راسخة، والتأكيد على احترام الآخر المختلف عقديًّا، أو فكريًّا، وعلى ترسيخ أسس العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر السلام العالمي بما يحقق صالح الإنسانية جمعاء.

وطالب المؤتمر بالتركيز في مناهج التعليم على الجانب القيمي التطبيقي، كقبول التعددية والتعايش السلمي والتفكير الناقد وثقافة الحوار، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتعزيز دور الأسرة في بناء الشخصية المتوازنة في فهم أمور الدين والدنيا، بما يؤدي إلى وجود أجيال قوية قادرة على حمل الأمانة، والوفاء بحقوق الوطن عليهم.

وكذلك التأكيد على الدور الفاعل لوسائل الإعلام في مجال دعم قيم الانتماء والولاء للوطن، والتصدي لكل محاولات الهدم والقوى المعادية التي تعمل على زعزعة أمن الوطن واستقراره وأهمية تدريس مادة التربية الوطنية بأسلوب علمي عصري بما يحقق الربط القوي بين الناشئة وأوطانهم منذ نعومة أظفارهم.

وأخيراً اعتبار هذه التوصيات وثيقة عمل مشترك نحو ترسيخ الولاء والانتماء الوطني وبناء الشخصية الوطنية، مع العمل المشترك لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء السلام العالمي لصالح الإنسانية جمعاء.