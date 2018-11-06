جولة مفاجئة لمدير "صحة" بيشة" تنتهي بإحالة مدير مركز ومشرفة للتحقيق

لعدم وجودهما ولاحظ عدداً من المخالفات المتعلقة بإجراءات "مكافحة العدوى

أحال مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني، أمس الاثنين، مدير مركز ومشرفة تمريض إلى التحقيق؛ نظراً لعدم وجودهما أثناء زيارة ميدانية مفاجئة قام بها، كما لاحظ وجود الكثير من المخالفات المتعلقة بإجراءات "مكافحة العدوى والعمل التمريضي".

وفاجأ "القحطاني" عدداً من المراكز الصحية التي زارها، مساء أمس الاثنين، حيث اطلع على سير العمل فيها، كما ناقش مع منسوبيها بعض الشكاوى التي وُجهت تجاه العاملين في الأيام الماضية.

وشدد على ضرورة التزام جميع العاملين بالاهتمام بالمرضى والحرص على رضاهم.

ووجّه "القحطاني" بسرعة البحث عن مبنى بديل لمبنى مركز صحي الشط، بحيث يتوافق مع مواصفات ومعايير الجودة، ويسهم في تقديم الخدمة الصحية للمرضى بشكل مميز وسلس.