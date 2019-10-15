واشنطن تدرس سحب أسلحتها النووية من تركيا

مخزونة في قاعدة إنجرليك وعددها 50

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية سحب أسلحتها النووية المخزونة في تركيا؛ على أثر التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب العملية التركية في سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين اليوم (الثلاثاء).

وأفاد المسؤولان بأن مصادر في وزارتي الخارجية والطاقة عكفوا على مراجعة خطط سحب نحو 50 سلاحاً نووياً تكتيكياً مخزونة تحت الإشراف الأمريكي في قاعدة إنجرليك الجوية قرب أضنة التركية على بعد حوالي 250 كيلومتراً من الحدود السورية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".



واعتبر أحد المسؤولين أن تلك الأسلحة أصبحت رهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن إخراجها من "إنجرليك" سيعني عملياً نهاية للتحالف الأمريكي التركي، وإبقاؤها هناك سيديم حالة من قابلية التعرض للخطر النووي وكان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة.