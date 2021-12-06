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توزيع أكثر من مليون وجبة على 71 ألف أسرة خلال 5 سنوات

نادي الإبل و"خيرات" يدشنان مبادرة "أدم نعمتك" لجمع فائض الأكل

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اتفق نادي الإبل مع جمعية خيرات لحفظ وتوزيع الطعام "حفظ النعمة"، لجمع فائض الأكل، تحت مسمى "أدم نعمتك".

وقال المشرف العام على الجمعية، عبدالله السبيعي، إنه تم توزيع أكثر من مليون ومائة وجبة على 71 ألف أسرة، خلال السنوات الخمس الماضية، شملت 9 آلاف موقع في مناسبات مختلفة خاصة وعامة.

وأضاف: "على مدار ستة أعوام كان للجمعية تواجد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وهنالك تنسيق كامل مع المسؤولين في نادي الإبل بهذا الشأن".

وشدد "السبيعي"، على وجود الكثير من الأسر المحتاجة، مشيرًا إلى أن الجمعية مستعدة لنقل فائض الأكل في المهرجان بتواجد 25 سيارة وخمس سيارات متنقلة بين المهرجان والرياض وأكثر من 80 عاملاً لاستقبال الطلبات والتعامل معها.

يذكر أن، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يشهد الكثير من المناسبات المختلفة والولائم التي يقيمها ملاك الإبل.