توقعات خبير طقس للأجواء اليوم: حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي

تَوقع المختص بشؤون الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق.

وقال "الحصيني": المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والربع الخالي، واليمن خاصة المرتفعات)، ورياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.